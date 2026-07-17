«Ανακαινίζω 2026»: Αλλάζουν τα κριτήρια – Ποιοι ιδιοκτήτες εντάσσονται

Διευρύνονται τα κριτήρια της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ, επιτρέποντας σε περισσότερους ιδιοκτήτες με ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας από 20%.

Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπεγράφη από τα συναρμόδια υπουργεία και εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Οι αλλαγές στα κριτήρια

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση, μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% για τις κλειστές κατοικίες που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της δράσης.

Παράλληλα, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 100 kWh για κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς να έχει γίνει αίτηση διακοπής ρεύματος έως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

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Για τις συγκεκριμένες κατοικίες, η κατανάλωση πρέπει να είναι μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Το όριο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για τη διετία.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ίδιο όριο, αναλογικά με το χρονικό διάστημα.

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Στόχος των αλλαγών είναι η αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η επιστροφή περισσότερων ανενεργών κατοικιών στην αγορά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Προθεσμίες και διαδικασία

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η έκδοση της Βεβαίωσης γίνεται μέσω των ιστοσελίδων anakainisi.gov.gr ή gov.gr. Για τις κλειστές κατοικίες, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει η ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2026.

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Σε επόμενο στάδιο, οι κάτοχοι Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης.

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αποτελεί βασική παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους στέγασης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.