Στροφή στα μπλε τιμολόγια: Οι καταναλωτές αναζητούν ασφάλεια στους λογαριασμούς ρεύματος

Τα νοικοκυριά υπό τον φόβο πιθανών ανατιμήσεων αναζήτησαν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις χρεώσεις – Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συνεχίζεται η ροή των οικιακών καταναλωτών προς τα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Η τάση αυτή χαρακτηρίζει την αγορά με πάνω από 1,87 εκατομμύρια καταναλωτές να είναι ενεργοί στα σταθερά τιμολόγια μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Μάλιστα στα τέλη του 2025 τα μπλε τιμολόγια αντιστοιχούσαν σε 1.653.984 μετρητές, ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους 217.437 νέοι οικιακοί καταναλωτές κατευθύνθηκαν σε αυτά.

Η ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για το 2025 επιβεβαιώνει ότι η επιλογή των σταθερών τιμολογίων συνδέθηκε το προηγούμενο διάστημα με την αστάθεια στην αγορά ενέργειας εξαιτίας και των αρρυθμιών που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα νοικοκυριά υπό τον φόβο πιθανών ανατιμήσεων αναζήτησαν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις χρεώσεις, κάτι που συνεχίζεται ακόμα, δεδομένου ότι και πάλι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Η σύγκριση των χρεώσεων για οικιακή κατανάλωση 330 kWh τον μήνα δείχνει ότι τα σταθερά τιμολόγια ήταν η οικονομικότερη κατηγορία στους οκτώ από τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της ΡΑΑΕΥ, η μέση μηνιαία ανταγωνιστική χρέωση διαμορφώθηκε στα 50,51 ευρώ για τα σταθερά τιμολόγια, έναντι 56,50 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 60,98 ευρώ για τα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια, τα οποία κατέγραψαν και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Μάλιστα, η υπεροχή των σταθερών τιμολογίων γίνεται πιο εμφανής στα νοικοκυριά με μεγαλύτερη κατανάλωση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία για κατανάλωση 660 kWh μηνιαίως, αποτέλεσαν τη φθηνότερη επιλογή στους έντεκα από τους δώδεκα μήνες του έτους. Η μέση ανταγωνιστική χρέωση διαμορφώθηκε στα 92,81 ευρώ, έναντι 109,40 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 118,36 ευρώ για τα ειδικά τιμολόγια.

Ο συνδυασμός

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 2025 τα σταθερά τιμολόγια προσέφεραν τον καλύτερο συνδυασμό κόστους και προβλεψιμότητας που επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών. Μάλιστα η στροφή προς αυτά ξεκίνησε από το 2025 όταν το μερίδιό τους υπερδιπλασιάστηκε, από 13,3% στο τέλος του 2024 σε 28,7% τον Δεκέμβριο του 2025.

Οπως φαίνεται η ροή προς τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος συνεχίζεται και το 2026, άλλωστε η αβεβαιότητα στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας διατηρεί ισχυρό το ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα και ενώ στην αγορά εμφανίστηκε από τον Απρίλιο και η νέα κατηγορία των δυναμικών ή πορτοκαλί τιμολογίων, οι καταναλωτές δεν φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον και αυτό εξαιτίας της καθυστέρησης εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, καθώς μόνο όσοι έχουν έξυπνο μετρητή μπορούν να μπουν το δυναμικό τιμολόγιο και να εκμεταλλευτούν τη διαφορά τιμών από ώρα σε ώρα της ημέρας για να επιτύχουν χαμηλότερο κόστος.

Σημαντικό στοιχείο στη λιανική αγορά ενέργειας αποτελεί επίσης η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους παρόχους ρεύματος το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υφιστάμενων πελατών μειώθηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 16% και κατά 7% σε σχέση με τις παλαιότερες οφειλές. Στο σύνολο της αγοράς, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υφιστάμενων πελατών ανέρχονται σε 1,45 δισ. ευρώ, ενώ των παλαιών πελατών σε 1,26 δισ. ευρώ.

Πάντως, ενώ οι καταναλωτές ζητούν σταθερό καταφύγιο για τους λογαριασμούς ρεύματος, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 5,32% το 2025, στις 50,16 TWh από 52,98 TWh το 2024, καθώς αρκετά νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν το γενικότερο πρόβλημα της ακρίβειας μειώνουν την κατανάλωση.