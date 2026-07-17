Έρχονται 40άρια και μπουρίνια – Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Για ένα ιδιαίτερα θερμό Σαββατοκύριακο, αλλά και για αλλαγή του καιρού προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως ανέφερε, οι επόμενες δύο με τρεις νύχτες θα είναι δύσκολες λόγω της θερμής αέριας μάζας που επηρεάζει τη χώρα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η ζέστη θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με πολύ τοπικές περιοχές να αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, καθώς πιο δροσερές αέριες μάζες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα.

Παράλληλα, την Πέμπτη προβλέπεται η έλευση ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στις 23 και 24 Ιουλίου, με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης αστάθειας και τοπικών μπουρινιών.

Όπως σημείωσε ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά τις 25 με 26 Ιουλίου το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να απομακρυνθεί, αφήνοντας πίσω του πιο ήπιες θερμοκρασίες και πρόσκαιρα φαινόμενα αστάθειας σε ορισμένες περιοχές.