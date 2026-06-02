Ρέθυμνο: Ο Μυλοπόταμος και η Αγιά τίμησαν τον γόνο τους Μιχάλη Τρούλη

Στο πλαίσιο μιας πανηγυρικής εκδήλωσης τιμήθηκε από τον Δήμο Μυλοποτάμου και την γενέτειρα του, την Αγιά, ο καθηγητής Μιχάλης Τρούλης.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς.

Καλωσόρισμα απεύθυνε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γιώργος Κλάδος, ο οποίος απένειμε και την τιμητική πλακέτα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι “Ο Δήμος Μυλοποτάμου τιμά, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτελή παρουσία στον τόπο του. Μέσα από ομιλίες, μουσική και αφηγήσεις μνήμης, η εκδήλωση με θέμα «Μια Ζωή Προσφοράς» αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία του Μυλοποτάμου”.

Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ.Ρ.Α. Αρχιμανδρίτης π. Παρθένιος Καλυβιανάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγιάς κ. Πρόεδρος Κοινότητας Αγιάς κ. Εμμανουήλ Πλεμένος και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς κ. Γεωργία Τσαγλιώτη.

Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν οι Βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης και Μανόλης Χνάρης.

Ομιλητής ήταν ο πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ρέθυμνο και Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου με θέμα Ομιλίας: «Μια Ζωή Προσφοράς».

Συγκινητική ήταν η στιγμή που οι κυρίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς προσέφεραν δώρο την εικόνα της Πολιούχου του χωριού Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας ενώ οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγιάς, του σχολείου που και ο ίδιος είχε φοιτήσει, μια όμορφη ανθοδέσμη.

Ο Μιχάλης Τρούλης είχε ένα θερμό ευχαριστώ για όλους και όπως πάντα δίπλα του ήταν η σύζυγος του Άννα, η κόρη του Σοφία, ο εγγονός του Μιχάλης και άλλα μέλη της οικογένειας του.

Η εκδήλωση είχε και δεύτερο μέρος καθώς οι κάτοικοι του χωριού προσέφεραν πλούσια φιλοξενία στους καλεσμένους τους. Το μουσικό μέρος εκδήλωσης περιλάμβανε παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τους Φώτη και Βασίλη Κονταράτο, Τάσο Κλάδο και Μανώλη Βαβουράκη, σε ένα μουσικό αφιέρωμα στην κρητική παράδοση προς τιμήν του Μιχαήλ Τρούλη. Χόρεψαν τα παιδιά και οι νέοι της Αγιάς.

Στο πλαίσιο του μουσικού μέρους, ο Ηλίας Παλιεράκης παρουσίασε τους στίχους και τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος για τον τιμώμενο και το χωριό καταγωγής τους.

Την εκδήλωση συντόνισε ο αντιδήμαρχος Δήμου Μυλοποτάμου Ζαχαρίας Λαδιανός.

Παρέστησαν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ρεθύμνης Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και Νεκτάριος Παπαδογιάννης, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου κ. Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σαρρής, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Γιώργος Παπακωνσταντής, ο Πρόδρος της Ι.Λ.Ε.Ρ. κ. Μανούσος Κλάδος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, συγγενείς του τιμώμενου, συγχωριανοί και φίλοι του καθώς και πλήθος κόσμου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΩΤΟ ΑΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΑΜΑ – ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΓΑΣΗΣ

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