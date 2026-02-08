Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη 4,8 Ρίχτερ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ισχυρή σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη σε υποθαλάσσιο χώρο δυτικά του νησιού

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος και μέχρι στιγμής δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερες ανησυχίες.

Ο σεισμός στην Κρήτη καταγράφηκε από τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ξημερώματα Κυριακής.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αρχικά κατέγραψε τον σεισμό ως έναν της τάξης των 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, για να αναθεωρήσει αργότερα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τουρισμός: Πότε ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην...

0
Από τις αρχές Απριλίου ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην...

H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

0
Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο...

Τουρισμός: Πότε ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην...

0
Από τις αρχές Απριλίου ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην...

H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

0
Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός: Πότε ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τουρισμός: Πότε ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τις αρχές Απριλίου ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην...

08/02/1981: 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμπληρώθηκαν 45 ολόκληρα χρόνια από την θλιβερή 8η Φεβρουαρίου...

Εορτολόγιο 8 Φεβρουαρίου: Η Κυριακή του ασώτου – Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Ακρίβεια: Το «ρίζωμα» του πληθωρισμού τροφίμων και η βύθιση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι πλέον ένα παροδικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST