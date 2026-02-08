Τουρισμός: Πότε ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην Κρήτη

Από τις αρχές Απριλίου ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία στην Κρήτη, με τη φετινή σεζόν να εκκινεί σχετικά νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τον προορισμό να αλλάζει ταχύτητα και να εισέρχεται σε καθεστώς επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στο tornosnews.gr, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης είχε επισημάνει πως «ήδη δουλεύουν στο φουλ οι μηχανές στα ξενοδοχεία», περιγράφοντας ένα εκτεταμένο πλάνο εσωτερικής προετοιμασίας, εκπαίδευσης και στελέχωσης των μονάδων.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, πραγματοποιούνται σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των ξενοδοχείων, ενώ, την ίδια στιγμή, «τρέχουν» σε ολόκληρη την Κρήτη ημέρες καριέρας και στοχευμένες δράσεις προσλήψεων προσωπικού, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων λειτουργικών αναγκών ενόψει της αυξημένης ζήτησης που αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Στο μεταξύ, οι προκρατήσεις από βασικές ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι μεγάλοι tour operators διατηρούν ισχυρά προγράμματα για το νησί, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για ακόμη μία δυναμική τουριστική χρονιά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στρατηγική της χρονικής επιμήκυνσης της περιόδου, με το άνοιγμα των ξενοδοχείων από τις αρχές της άνοιξης και τη διατήρηση της λειτουργίας τους έως και το φθινόπωρο να αποτελεί πλέον βασικό επιχειρησιακό στόχο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας του νησιού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της καλύτερης κατανομής της ζήτησης μέσα στη χρονιά.

Στον αντίποδα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού, με παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν ότι η έγκαιρη προετοιμασία, η εκπαίδευση και η προσέλκυση προσωπικού αποτελούν φέτος καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

Την ίδια στιγμή, πρόσθετη ώθηση στη δυναμική του προορισμού δίνει και η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Jet2 ανακοινώνει ήδη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και των δρομολογίων προς την Κρήτη στο πλαίσιο του καλοκαιρινού της προγράμματος για το 2026, ανταποκρινόμενη στη σταθερά αυξημένη ζήτηση της βρετανικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενισχύει κατά σχεδόν 30.000 θέσεις συνολικά το δίκτυο πτήσεων προς την ελληνική αγορά, με έμφαση στα δύο κύρια αεροδρόμια του νησιού, Χανίων και Ηρακλείου. Η ενίσχυση περιλαμβάνει περισσότερες εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από βασικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως Manchester, Birmingham και Leeds Bradford, ενώ αυξημένο παρουσιάζεται και το πρόγραμμα από το London Stansted.

Αυτή τη στιγμή, η Jet2 προγραμματίζει συνολικά πάνω από 360 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις προς ελληνικούς προορισμούς, με την Κρήτη να καταγράφει υψηλότερη αύξηση στην προσφορά θέσεων σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Πρόκειται για κίνηση καθαρά στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα του νησιού με μία από τις πλέον κρίσιμες αγορές εισερχόμενου τουρισμού και επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της Κρήτης στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων διεθνών αεροπορικών και ταξιδιωτικών ομίλων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την αγορά, η αύξηση των θέσεων προς Χανιά και Ηράκλειο ανταποκρίνεται σε σταθερά υψηλή ζήτηση από βρετανικά ταξιδιωτικά γραφεία και καταναλωτές, με τις νέες πτήσεις να καλύπτουν ευρύ φάσμα περιόδων αιχμής της θερινής περιόδου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κρήτη επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κεντρικός πυλώνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και ως ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς προορισμούς της Μεσογείου, εισερχόμενη στη νέα σεζόν με νωρίτερο άνοιγμα, ενισχυμένη αεροπορική προσβασιμότητα και αυξημένες προσδοκίες σε επίπεδο ζήτησης και συνολικής επιχειρησιακής απόδοσης.