H φύση της Κρήτης γίνεται αίθουσα διδασκαλίας…

Το πρόγραμμα που οργανώνει για μαθητές – γονείς-εκπαιδευτικούς ο Πεζοπορικός Ομιλος Ηρακλείου.
Στα μονοπάτια της τροφής, της ψυχής και του νου θα περπατήσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, που θα συμμετέχουν στο Μαθητικό Πρόγραμμα 2026 του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου.
Το φετινό μαθητικό πρόγραμμα του Ομίλου -όπως και όλα τα μέχρι τώρα προγράμματα- θα είναι θεματικό και θα συνδυάζει την πεζοπορία με τη βιωματική μάθηση, τη σύνδεση με τη φύση, την έκφραση συναισθημάτων και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ουσιαστικών δεξιοτήτων ζωής.
«Το όραμά μας -τονίζεται- είναι να μετατρέπουμε κάθε πεζοπορικό τοπίο σε αίθουσα διδασκαλίας, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα υποστηρίζονται να καλλιεργήσουν μία υγιή σχέση με τη Φύση, να αποκτήσουν βαθιές γνώσεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού μας, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με αυθεντικότητα και ευγένεια και να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη».
Οι θεματικοί άξονες
Οι θεματικοί άξονες του φετινού προγράμματος περιλαμβάνουν:
Η Φύση στο πιάτο μας: Οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να μαζεύουν άγρια φαγώσιμα φυτά, βότανα και καρπούς, να κατανοούν τους κύκλους της φύσης και να εκτιμούν την αξία της τοπικής και εποχικής διατροφής ως απολύτως απαραίτητης για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και ευημερία. Θα γνωρίσουν, επίσης, πώς γίνεται η καλλιέργεια και παραγωγή βασικών προϊόντων της κρητικής γης και θα συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη σε δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων ενεργού πολιτειότητας.
Ψυχοδυναμική έκφραση συναισθημάτων μέσα στη Φύση: Μέσα από την πεζοπορία και τις ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα εξερευνήσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο, θα μάθουν να εκφράζουν συναισθήματα, όπως ο φόβος, η χαρά, η απογοήτευση και η υπερηφάνεια και θα αναπτύξουν ενσυναίσθηση και συνεργασία.
Αναστοχασμός και ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Κάθε πεζοπορία συνοδεύεται από προκλήσεις επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων και κριτικής αξιολόγησης καταστάσεων. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να θέτουν ερωτήματα, να συζητούν με ανοικτό νου, ευελιξία και ενσυναίσθηση και να παίρνουν αποφάσεις για τη δική τους προσωπική και συλλογική (κοινωνική ζωή).
Για την επιτυχία του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων που θα συμμετέχουν ως συνοδοί μαθητών/τριών. Η επιμόρφωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και μέσα στον Φεβρουάριο.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και προσφέρεται εντελώς δωρεάν στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Τι θα γίνεται ανά μήνα
Θα υλοποιηθεί σε θεματικές υποενότητες ως εξής:
Μάρτιος: πεζοπορία με μονοπάτι με βρώσιμα χόρτα – συλλογή χόρτων
Απρίλιος: πεζοπορία σε μιτάτο(α) – η ζωή στο μιτάτο – παραγωγή τυριού
Μάιος: πεζοπορία σε μονοπάτι με βότανα – συλλογή βοτάνων
Σεπτέμβριος: πεζοπορία σε αμπελώνες και οινοποιείο
Οκτώβριος: πεζοπορία σε περβόλια με οπωροφόρα δέντρα
Νοέμβριος: πεζοπορία σε ελαιώνες και ελαιοτριβείο.
Συμμετοχές επιμόρφωσης
Οι πλήρεις περιγραφές με τις ημερομηνίες και τους τόπους που θα υλοποιούνται οι πεζοπορίες, θα ανακοινώνονται ανά μήνα στην ιστοσελίδα και στο fb του Ομίλου.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο έργο του Ομίλου, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που επισυνάπτεται μέχρι τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ώρα 8-10 μ.μ., στο τηλέφωνο του γραφείου (2810-344588) και με την παιδαγωγικά υπεύθυνη του προγράμματος, Ελένη Πουλλά (κιν. 6974384543).
Δήλωση συμμετοχής
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF18PAm0PClJ80zsYXZKUAWXJodt39AFP0rbuwKHY581EaFw/viewform
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ