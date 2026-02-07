Καιρός: Με ανοιξιάτικο σκηνικό η Κυριακή – Θερμοκρασίες έως και 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά

Με ανοιξιάτικο πρόσωπο εξελίσσεται η Κυριακή, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές και τη θερμοκρασία να παραμένει αισθητά υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Το σκηνικό παραπέμπει περισσότερο σε Μάρτιο παρά σε καρδιά του χειμώνα, καθώς οι Αλκυονίδες ημέρες εδραιώνονται και οι βροχές περιορίζονται σημαντικά, ευνοώντας μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή παίζει ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, ο οποίος μετατοπίζεται βορειότερα, επιτρέποντας τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας. Σε συνδυασμό με τοπικούς καταβατικούς ανέμους, η επίδραση αυτή ανεβάζει τον υδράργυρο κατά 6 έως 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για τον Φεβρουάριο.
Πρόγνωση για τη Δευτέρα 09/02/2026
Λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, που βαθμιαία θα επεκταθούν. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι 3–5 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6–7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
Πρόγνωση για την Τρίτη 10/02/2026
Άστατος καιρός με κατά διαστήματα νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στα βόρεια. Χιόνια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3–5 μποφόρ, στα νότια πελάγη έως 6, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί-βορειοανατολικοί 5–7 με βαθμιαία εξασθένηση. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια.
Πρόγνωση για την Τετάρτη 11/02/2026
Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες, στα δυτικά και νότια πιθανώς ισχυρές από το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3–5, τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ. Μικρή μεταβολή θερμοκρασίας.
Πρόγνωση για την Πέμπτη 12/02/2026
Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, πρόσκαιρα ισχυρές το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι 4–6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7. Άνοδος της θερμοκρασίας.