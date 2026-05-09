Ηράκλειο:Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για τη Γιορτή της Μητέρας που γιορτάζεται 10 Μαΐου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με αφορμή την γιορτή της Μητέρας, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης απέστειλε το παρακάτω μήνυμα:

«Η Γιορτή της Μητέρας μάς υπενθυμίζει έναν δεσμό που προηγείται των λέξεων και υπερβαίνει τον χρόνο. Τη μητέρα, που αποτελεί την πρώτη αγκαλιά, το πρώτο αίσθημα ασφάλειας, τη σταθερή παρουσία που καθοδηγεί κι εμπνέει.

Τιμούμε όλες τις μητέρες που εργάζονται, που αγωνίζονται, που μεγαλώνουν παιδιά με αγάπη κι αξιοπρέπεια, που στηρίζουν τις οικογένειές και την κοινωνία με τρόπο αθόρυβο αλλά καθοριστικό.

Τιμούμε τις γυναίκες, που με δύναμη, τρυφερότητα κι ανιδιοτέλεια, μετατρέπουν την καθημερινότητα σε πράξη προσφοράς.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς κάθε μητέρα, για τον ρόλο που επιτελεί και για το φως που μεταδίδει στις ζωές όλων μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες».

