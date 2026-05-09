Δολοφονία 20χρονου Νικήτα: Υπό άκρα μυστικότητα η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό – Σε κελί προστασίας ο 54χρονος

Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου δράστη της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα και της συζύγου του από την Κρήτη στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής. Το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος» μέσω Χανίων και έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τους ανέμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 54χρονος κρατείται προσωρινά σε ειδικό κελί προστασίας, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος να δεχθεί επίθεση από συγκρατούμενους.

Η ομολογία και το ιατροδικαστικό πόρισμα

Η ομολογία του δράστη αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρχές επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του ρόλου της συζύγου του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα. Παράλληλα, το απόγευμα της Παρασκευής εκδόθηκε το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο ρίχνει φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το θύμα δέχθηκε συνολικά έξι σφαίρες από το όπλο του δράστη. Οι τέσσερις προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, μία σφαίρα πέρασε ξυστά από το δέρμα του, ενώ η τελευταία σφηνώθηκε στη μασχάλη. Οι πυροβολισμοί εκτιμάται ότι ρίχθηκαν από απόσταση ενός έως τριών μέτρων.

Αμετανόητος ο δράστης

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες». Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του επιτραπεί να επισκεφθεί για τελευταία φορά τον τάφο του γιου του.

Απορρίφθηκε το αίτημα του 54χρονου να επισκεφτεί το μνήμα του παιδιού του πριν οδηγηθεί στις φυλακές

Ο 54χρομος φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς μια τελευταία χάρη: «Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω». Ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Ζωή «κόλαση»

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς το θύμα ζούσε μία κόλαση. Ένιωθε φόβο ότι το κακό θα γινόταν, κρυβόταν από τον άνθρωπο που τελικά του στέρησε τη ζωή. Την ίδια αγωνία βίωναν και όσοι βρίσκονταν δίπλα στον Νικήτα.

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη», λέει ο πατέρας του.

Η οικογένεια του θύματος έκανε ότι περνούσε από το χέρι της για να τον προστατεύσει, αλλά νιώθουν πως έμεινε απροστάτευτος από τις Αρχές.

Νέα στοιχεία

Το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα το μοιραίο απόγευμα, εξετάζεται από τις Αρχές. Μάρτυρας που μίλησε στο MEGA ήταν η πρώτη που ειδοποίησε την Αστυνομία:

«Πήγε να πεταχτεί μπροστά μας από έναν παράδρομο, τον απέφυγε ο σύζυγος, και αμέσως μετά ακούσαμε τη σύγκρουση. Ήμασταν ακριβώς μπροστά από το μαύρο αυτοκίνητο του δράστη, γύρισα εγώ να δω τι γίνεται και πριν καλά καλά το καταλάβω, είχαν ήδη αρχίσει πυροβολισμοί. Είδαμε το παιδί κάτω, ήταν όρθιο και έπεσε επιτόπου, και είδαμε τον άνθρωπο από πάνω του να τον πυροβολεί».

Ο 20χρονος μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπάθησε να γλιτώσει, η δίψα όμως για εκδίκηση τον νίκησε.

