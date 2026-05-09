Ρέθυμνο : Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ληστεία και ναρκωτικά

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος αλλοδαπού στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν -4- άτομα κατηγορούμενα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ληστεία σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού στο Ρέθυμνο και συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί και -2- ημεδαπές κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (08.05.2026) εντός της οικίας αλλοδαπού σε περιοχή του Ρεθύμνου τέσσερα άτομα (δυο γυναίκες και δυο άντρες) του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δυο αλλοδαποί (45 και 49 ετών) και δυο ημεδαπές (38 και 22 ετών) οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (08.05.2026).

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- ναρκωτικά δισκία καθώς και η αφαιρεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.