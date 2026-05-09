Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ληστεία και ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος αλλοδαπού στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν -4- άτομα κατηγορούμενα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ληστεία σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού στο Ρέθυμνο και συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί και -2- ημεδαπές κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα μεταμεσονύκτιες ώρες χθες (08.05.2026) εντός της οικίας αλλοδαπού σε περιοχή του Ρεθύμνου τέσσερα άτομα (δυο γυναίκες και δυο άντρες) του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δυο αλλοδαποί (45 και 49 ετών) και δυο ημεδαπές (38 και 22 ετών) οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (08.05.2026).

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -10- ναρκωτικά δισκία καθώς και η αφαιρεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη , βουλευτή Ηρακλείου...

0

Στην «VIP» πτέρυγα του Κορυδαλλού ο 54χρονος...

0
Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα Σε καθεστώς...

Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη , βουλευτή Ηρακλείου...

0

Στην «VIP» πτέρυγα του Κορυδαλλού ο 54χρονος...

0
Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα Σε καθεστώς...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δολοφονία 20χρονου Νικήτα: Υπό άκρα μυστικότητα η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό – Σε κελί προστασίας ο 54χρονος
Επόμενο άρθρο
«The Crete Trip 2026» :O Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχτηκε 700 και πλέον φοιτητές από 50 χώρες στην Λίμνη της πόλης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST