Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού – Λήξη Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η επέτειος της 9ης Μαΐου, ημέρα εορτασμού για τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τιμής των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης, αντανακλά την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας προς όλους τους αγωνιστές για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Η σημερινή μέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πόλεμος φαίνεται να αποτελεί πλέον μια κανονικότητα, που βυθίζει την ανθρωπότητα σε ατραπούς χωρίς διέξοδο.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε όσους πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό και με τη θυσία τους άνοιξαν τον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.»

Team Πολ. Κρήτης
