Η Γιορτή Φυσικών Επιστημών 2026 και φέτος στο Ρέθυμνο

Η Γιορτή Φυσικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου μέσω του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου,

το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και το Κέντρο «Science in the City» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης και του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου.

Στη γιορτή συμμετέχουν ομάδες μαθητών από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές από τις συνεργαζόμενες ακαδημαϊκές δομές.

Πρόγραμμα

Σάββατο 16 Μαΐου – Σπίτι του Πολιτισμού .

18:15-18:30 Προσέλευση

18:30 – 19:00 Χαιρετισμοί

19:00 -19:30 Βράβευση Σχολείων και Πανεπιστημιακών Δομών που συμμετέχουν στη γιορτή Φυσικών Επιστημών

19.30 – 21:00

Ακαδημαϊκοί μιλούν για την σχέση Επιστήμης και Τέχνης Εισηγήσεις (Στρογγυλό τραπέζι)

Θέματα

α) Η Φυσική στη μελέτη και κατασκευή μουσική οργάνων

Δρ. Βασίλης Δημητρίου, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ερευνητής Α’ στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δρ. Ευάγγελος Κασελούρης, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ερευνητής Β’ στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

β) Φωτίζοντας τα μυστικά της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ακτινοβολία λέιζερ

Δρ. Παρασκευή Πουλή, Ερευνήτρια, Εργαστήριο εφαρμογών φωτονικής στην Πολιτιστική Κληρονομιά-PhoHS, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

γ) «Καλλιτεχνώντας» τις Φυσικές Επιστήμες: Προτάσεις και παραδείγματα ενσωμάτωσης της Τέχνης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.

Δρ. Αργύρης Νιπυράκης, νεοεκλεγείς Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Το στρογγυλό τραπέζι και τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Καλαϊτζάκης

.Κυριακή 11 Μαΐου 10.00 – 14.00.

Παρουσίαση εργασιών – εργαστηρίων – δραστηριοτήτων Φ.Ε

Στο Σπίτι του Πολιτισμού: α) Ομάδες από τα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν. Κρήτης, Πειρ. ΓΕΛ του Παν. Κρήτης, 1ο ΕΠΑΛ 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 4ο Αρσάνειο ΓΕΛ , Γυμν. Φουρφουρά.

β) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες από το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Στο 1ο Πειραματικό Δ.Σ. – Πλατεία Μικρασιατών :

Ομάδες από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 1ο Πειραματικό Δ.Σ., 9ο Δ.Σ., Δ.Σ. Πλακιά, Δ.Σ. Πρινέ, Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου, Δ.Σ Αρμένων.

Στην Αγία Βαρβάρα – Science in the City :

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσκεκλημένοι Εκπαιδευτικοί

α) Καλλιόπη Γιαννακουδάκη, Φυσικός και Γεώργιος Χατζησάββας, Φυσικός από το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης με την εργασία τους «Ρίχνοντας «φως» στον Πικάσο!» που είχε προκριθεί στον διαγωνισμό Science On Stage στην Φινλανδία το 2024

β) Αναστασία Παπακωνσταντίνου, Βιολόγος και Αστρινός Τσουτσουδάκης, Φυσικός από το 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με την εργασία “Green Vibes”

Με την υποστήριξη του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφέρειας Κρήτης.