Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης για την Ημέρα της Ευρώπης που είναι η 9η Μάϊου

Στ. Αρναουτάκης: Η Ευρώπη του 2026 καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της ως έναν ισχυρό γεωπολιτικό πόλο συνθέτοντας οικονομία και ανάπτυξη με τις αξίες του ανθρωπισμού

«Η 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, έρχεται να μας θυμίσει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρώπη, ενωμένη, στην καταπολέμηση των αντιδημοκρατικών ιδεολογιών και την προστασία της ειρήνης, των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ευρώπη του 2026 καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της όχι ως μια γραφειοκρατική οντότητα, αλλά ως έναν ισχυρό γεωπολιτικό πόλο που συνθέτει την οικονομία και την ανάπτυξη με τις αξίες του ανθρωπισμού. Σε μια Μεσόγειο που φλέγεται και αναδιατάσσεται, η στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά μέσα από την εδραίωση του ρόλου της σε μια ζώνη σταθερότητας και συνεργασίας.

Μια Ευρώπη κυρίαρχη, κοινωνική και ισχυρή, ικανή να προσφέρει ασφάλεια και ελπίδα στις επόμενες γενιές αποτελεί την κοινή επιδίωξη των λαών της Ένωσης από το νότο μέχρι το βορρά.

Ας γίνει ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης μια νέα αρχή που δεν θα περιορίζεται στις κατακτήσεις του παρελθόντος, αλλά στον σχεδιασμό ενός καλύτερου μέλλοντος.»