Χανιά:ΠΑΖΑΡΙ Ανταλλαγής Παιχνιδιών από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Έχεις παιχνίδια που δεν χρησιμοποιείς πια;

Μην τα πετάς!

Δώσε τους νέα παρέα και κάνε άλλα παιδιά χαρούμενα!

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026, θα διεξαχθεί Παζάρι Ανταλλαγής Παιχνιδιών, από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], μια πρωτοβουλία που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση της σπατάλης.

Στο πλαίσιο της δράσης, καλούμε μικρούς και μεγάλους να προσφέρουν παιχνίδια κάθε είδους, αρκεί να είναι λειτουργικά, καθαρά και σε καλή κατάσταση, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν «δεύτερη ζωή». Όσα παιχνίδια συλλεχθούν θα διατεθούν δωρεάν στο Παζάρι Ανταλλαγής, για το οποίο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την τοποθεσία και την ώρα διεξαγωγής της δράσης.

Για να προσφέρετε παιχνίδια και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 28210 91888 (εσωτ. 717 & 714), εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.

Με αυτή την απλή αλλά σημαντική πράξη, συμβάλλεις και εσύ στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και στην προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχοντας σε μια πραγματική γιορτή προσφοράς!

Μαζί κάνουμε την επαναχρησιμοποίηση τρόπο ζωής!