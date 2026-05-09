Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 : Η Κρήτη αναδεικνύει τον νέο σεφ που θα τη εκπροσωπήσει στην Ευρώπη

Ανοιχτή πρόσκληση σε σπουδαστές μαγειρικής και πρόσφατα αποφοιτήσαντες σεφ που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να συμμετάσχουν στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Νέου Σεφ 2026. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της διάκρισης της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν τη δική τους δημιουργική εκδοχή ενός παραδοσιακού κρητικού πιάτου, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα της κρητικής γαστρονομίας, την τοπική παραγωγή και τη σύγχρονη δημιουργική προσέγγιση στη μαγειρική.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του νέου σεφ που θα εκπροσωπήσει την Κρήτη στον διεθνή διαγωνισμό “European Young Chef Award 2026”, ο οποίος διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT) και θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στο Gozo της Μάλτας, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η τήρηση των όρων και των οδηγιών συμμετοχής, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το "European Young Chef Award" και τους όρους χρήσης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ: https://ibo.crete.gov.gr/open-call-european-young-chef-award-2026/?cn-reloaded=1

