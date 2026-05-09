«Μαζί για τον Μάνο – Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας», από το Δήμο Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση και στήριξη στον 17χρονο δημότη μας, Μάνο Κοκκαλάκη, ο οποίος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας.

Ο Μάνος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, και πρόκειται να μεταβεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συνέχιση εξειδικευμένης θεραπείας.

Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, η στήριξη όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης για το Μάνο, η οποία απαρτίζετε από Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους της Δ.Ε. Μουσούρων καθώς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, διοργανώνουν σειρά φιλανθρωπικών δράσεων, με κεντρική εκδήλωση το «Μουσικό Αντάμωμα», την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 14:00, στο γήπεδο Σκινέ (Περιηγητική Λέσχη Σκινέ), με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Μάνου, και με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά

Η συμμετοχή στην εκδήλωση πραγματοποιείται με συμβολική οικονομική ενίσχυση 10€.

Απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα σε όλους να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αγάπης και αλληλεγγύης.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ερανικός τραπεζικός λογαριασμός για τη στήριξη της θεραπείας:

Τράπεζα: Πειραιώς

IBAN: GR80 0172 7580 0057 5811 8006 192

Δικαιούχος: ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η δύναμη της κοινωνίας μας αποδεικνύεται μέσα από την αλληλεγγύη και την προσφορά.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί όλους να σταθούν δίπλα στον Μάνο και την οικογένειά του, μετατρέποντας την ελπίδα σε πράξη και την πράξη σε ζωή.

«Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να δίνει μόνο του αυτή τη μάχη. Μαζί μπορούμε να δώσουμε ζωή στην ελπίδα.»