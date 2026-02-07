Αναζήτηση
Ευχές του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μανώλης Μενεγάκης: «Η πνευματική πορεία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου προμηνύει μια φωτεινή διακονία. Άξιος!»
Ευχές του Δημάρχου Αγίου Νικολάου στον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο

Τις θερμότερες ευχές του προς τον συντοπίτη μας, νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο για μια φωτεινή και καρποφόρα ποιμαντική διακονία, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος παραβρέθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στην τελετή χειροτονίας του νέου Ποιμενάρχη, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου:
«Με ιδιαίτερη συγκίνηση συγχαίρω τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο, άξιο τέκνο της Νεάπολης, του Μιραμπέλλου, του Δήμου μας.

Τα Χανιά απέκτησαν τον νέο τους Μητροπολίτη και πνευματικό πατέρα σήμερα με την λαμπρή τελετή που έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Η καταγωγή του από τον Δήμο μας αποτελεί τιμή για τον τόπο μας, ενώ η πνευματική του πορεία προμηνύει μια φωτεινή διακονία.
Εύχομαι να μεταφέρει στα Χανιά τη ζεστασιά, την πίστη και το ήθος της πνευματικής μας παράδοσης, εμπλουτίζοντας την χανιώτικη λεβεντιά με το ειρηνικό πνεύμα του Αγίου Νικολάου και του Μιραμπέλλου.
Καλή ποιμαντορία και ευλογημένη διακονία! Άξιος!».

