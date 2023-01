Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε ο βράδυ του Σαββάτου κοντά στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), καταγράφηκε στις 20:14 (ώρα Ελλάδας), στα σύνορα Τουρκίας και Ιράν και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση «χτύπησε» την πόλη Khowy νοτιοδυτικά του Ιράν

🚨 Massive 5.9 magnitude #earthquake strikes #Iran's northwestern city of Khoy, causing widespread damage and electricity cutoff in some areas. At least 7 aftershocks have been recorded in the past 30 minutes. pic.twitter.com/bXYoxU0nVF

— MAYSAM BIZÆR میثم بی‌زر (@m_bizar) January 28, 2023