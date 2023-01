Παρανάλωμα του πυρός Tesla σε αυτοκινητόδρομο

Φωτιά πήρε ξαφνικά η μπαταρία ενός αυτοκινήτου Tesla την ώρα που βρισκόταν σε πορεία σε αυτοκινητόδρομο του Σακραμέντο των ΗΠΑ, το Σάββατο (28/1).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, το αυτοκίνητο δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ωστόσο η μπαταρία του ξαφνικά τυλίχθηκε στις φλόγες, για άγνωστη ακόμη αιτία.

Οι Αρχές δεν ανέφεραν τραυματισμούς, παρά μόνο πως χρειάστηκαν 6.000 γαλόνια νερού προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και γρύλοι για να ανυψώσουν το όχημα και να έχουν πρόσβαση στο κάτω μέρος για να κρυώσουν τη μπαταρία του.

Crews arrived to a Tesla Model S engulfed in flames, nothing unusual prior. 2 Fire Engines, a water tender, and a ladder truck were requested to assist. Crews used jacks to access the underside to extinguish and cool the battery. Thousands of gallons were used in extinguishment. pic.twitter.com/5dIXxo9hP5

