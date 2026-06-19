Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τίθεται σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες έπειτα από διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, με τη συνδρομή του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω συντονισμένων διπλωματικών επαφών.

Όπως ανέφερε ακόμη, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε καθεστώς εκεχειρίας.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από την ένταση που προκλήθηκε στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου και τις αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της προηγούμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.