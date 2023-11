Ισραήλ: Σκότωσαν τον μαχητή της Χαμάς που βεβήλωσε την σωρό της Σάνι Λουκ

Ο μαχητής της Χαμάς που φαίνονταν όρθιος να φτύνει την σωρό της Σάνι Λουκ φέρεται να σκοτώθηκε από το Ισραήλ, όπως ισχυρίστηκε ένας ραβίνος.

Η μητέρα της 23χρονης Σάνι, η οποία σκοτώθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, φέρεται να είπε σε κορυφαίο ραβίνο ότι ο τρομοκράτης που παρέλασε το πτώμα της στη Γάζα πάνω σε ένα φορτηγό σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η 22χρονη θεωρείται πως είχε σκοτωθεί πριν την βάλουν στο φορτηγό ως τρόπαιο

Η οικογένεια της καλλιτέχνιδας τατουάζ πέρασε εβδομάδες πιστεύοντας ότι η Σάνι είχε απαχθεί από το ηλεκτρονικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς – πριν οι ισραηλινοί στρατιώτες επιβεβαιώσουν ότι είχε σκοτωθεί, αφού βρήκαν θραύσματα του κρανίου της στις 30 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των οδυνηρών τριών εβδομάδων, η οικογένεια της Σάνι είχε να αντιμετωπίσει την εικόνα ενός ενοχλητικού βίντεο, όπου το ημίγυμνο σώμα της 23χρονης ήταν απλωμένο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, περιτριγυρισμένο από τρομοκράτες και πλήθος που την χλεύαζε και την έφτυνε.

Τώρα προέκυψε ότι ο τρομοκράτης που παρέλασε το σώμα της Shani μπροστά στα πλήθη που χλεύαζαν σκοτώθηκε από το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν ραβίνο που ισχυρίζεται ότι μίλησε με τη μητέρα της Ricarda.

Ο ραβίνος Σμούλεϊ Μποτεάχ ανέφερε σχετικά πως «Χθες, η Ρικάρντα Λουκ αποκάλυψε, το είπε τόσο ήσυχα και με τόση αξιοπρέπεια, ότι οι IDF σκότωσαν το τέρας, στοχοποίησαν και σκότωσαν αυτό το άγριο τέρας της Χαμάς που είχε τα πόδια του πάνω από το γυμνό της σώμα, ουρλιάζοντας Αλλάχυ Άκμπαρ καθώς παρέλασε το σώμα της στην πόλη της Γάζας. Ο άνθρωπος τώρα ψήνεται στην κόλαση όπου ανήκει. Και αυτή θα είναι η μοίρα όλων των τεράτων της Χαμάς, ευχαριστώ IDF».

The Hamas monster who paraded Shani Louk naked body around Gaza has been killed by the @IDF! – World breaking news: Ricarda Louk, the mother of the beautiful and magnificent Shani Louk of blessed memory, who was savagely, murdered on October 7th and became the face of the… pic.twitter.com/IQTQTvURUD

