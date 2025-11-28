Ιστορική συνάντηση Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη – Το μήνυμα ενότητας

Στη Νίκαια, τον ιστορικό τόπο όπου πραγματοποιήθηκαν η Α΄ και η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για την ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Οι δύο προκαθήμενοι του χριστιανισμού θα τελέσουν κοινή προσευχή στη Νίκαια της Βιθυνίας, στην πόλη όπου πριν από 1.700 χρόνια συνεκλήθη η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, ένα γεγονός που σημάδεψε καθοριστικά την ιστορία τόσο της Ορθόδοξης όσο και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στον χώρο όπου θα διεξαχθούν οι κύριες εκδηλώσεις βρίσκονται ήδη καρδινάλιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και στενοί συνεργάτες του Οικουμενικού Πατριάρχη, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, οι οποίοι ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία, στην ίδια περιοχή, του ναού του Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2014 μετά από αιώνες κάτω από τα νερά, εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού του 740 μ.Χ.

Στο εσωτερικό του χώρου έχουν εντοπιστεί τάφοι και λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων και τα οστά του Αγίου Νεοφύτου, που μαρτύρησε σε ηλικία μόλις 16 ετών το 303 μ.Χ. Η επανεύρεση του ναού υπήρξε ένας από τους καθοριστικούς λόγους επιλογής της περιοχής για τη σημερινή συνάντηση.

Η επίσημη τελετή και η κοινή σύνοδο ς αναμένεται να ξεκινήσουν στις 2:30 ώρα Ελλάδος (3:30 τοπική).

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, μετά τη συνάντηση στη Νίκαια, ο Πάπας θα επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρόκειται για τον τρίτο Πάπα που επισκέπτεται το Φανάρι.