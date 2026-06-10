Ένωση Γιατρών ΕΣΥ : Οξυμένο το θέμα λειτουργίας της Μαιευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Η ανακοίνωση της Ενωσης γιατρών ΕΣΥ που περιλαμβάνει και την επιστολή των μαιών της κλινικής προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου:

Ανάμεσα στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Ρεθύμνου λόγω της υποστελέχωσής του, ιδιαίτερα οξυμένο είναι και το θέμα λειτουργίας της Μαιευτικής κλινικής. Πέρα από την οριακή επάρκεια του ιατρικού προσωπικού που ενισχύεται από δύο ιδιώτες γιατρούς με συμβάσεις έργου για να βγαίνει το πρόγραμμα εφημεριών και τις ελλείψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, η έλλειψη μαιευτικού προσωπικού έχει φτάσει τα όρια επικίνδυνης λειτουργίας.

Το θέμα έχει αναδειχθεί και επισημανθεί από τις ίδιες τις μαίες εδώ και μήνες στη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ως τώρα κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης (επισυνάπτεται η από 30/4/2026 επιστολή τους). Καμία μαία από όσες έχουν απομείνει δεν προβλέπεται να πάρει άδεια φέτος το καλοκαίρι.

Επισημαίνουμε επίσης ότι στην τελευταία προκήρυξη ελάχιστων, σε σχέση με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θέσεων προσωπικού, δεν προκηρύχθηκε καμία θέση μαίας, ενώ υπάρχουν 3 (τρεις) κενές οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο. Και βέβαια εξαιρούνται οι μαίες, όπως και πολλές άλλες ειδικότητες υγειονομικών, από το σχέδιο νόμου-κοροϊδία που έχει τεθεί σε διαβούλευση για την ένταξη υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Παραθέτουμε την επιστολή των μαιών προς τη Διοίκηση:

«Θέμα: Επισφαλείς συνθήκες λειτουργίας

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να θέσουμε εγγράφως υπόψη σας τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες καλούμαστε να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας στη Μ/Γ κλινική.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η στελέχωση του τμήματος υπολείπεται σταθερά του προβλεπόμενου ορίου ασφαλείας. Η προσθήκη τριών (3) εθελοντριών, παρά την καλή τους πρόθεση, δεν επιλύει το πρόβλημα, καθώς στερούνται της απαραίτητης νομικής ευθύνης και εξουσιοδότησης για τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών,

με αποτέλεσμα το βάρος της ευθύνης να μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στο ελάχιστο μόνιμο προσωπικό.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο προγραμματισμός των βαρδιών παραβιάζει συστηματικά την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς λόγω της έλλειψης προσωπικού

• Επιβάλλονται δύο (2) νυχτερινές βάρδιες εβδομαδιαίως.

• Εφαρμόζεται το σχήμα «Απόγευμα – Πρωί» (κόντρα βάρδια), το οποίο δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο ανάπαυσης 11 ωρών μεταξύ των βαρδιών.

Οι συνθήκες αυτές μας οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλή την άσκηση των καθηκόντων μας και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μαιευτικού σφάλματος, για το οποίο δεν δυνάμεθα να φέρουμε την ευθύνη υπό αυτές τις συνθήκες.

Υπενθυμίζουμε πως οι μαίες του τμήματος εκτός από τη φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών (λεχώνων, κυήσεων, γυναικολογικών περιστατικών) καλύπτουν ταυτόχρονα την αίθουσα τοκετών , το χειρουργείο σε περίπτωση Καισαρικής τομής ,τα μαιευτικά και γυναικολογικά επείγοντα όλου του νομού καθώς πολλές φορές και τη νοσηλεία νεογνών.

Η σωματική δύναμη και η διαύγεια που απαιτούνται για να σταθεί κανείς δίπλα σε μια επίτοκο και να διασφαλίσει την ομαλή έκβαση ενός τοκετού , εξαντλούνται πλήρως υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας και επομένως υποβαθμίζεται δραματικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προς υπενθύμιση σας από τις 8 οργανικές θέσεις , οι 6 είναι σε ισχύ εκ των οποίων η μια μαία μετακινήθηκε στο ΚΥ Περάματος με την έγκριση της διοίκησης. Από το επικουρικό προσωπικό 2 είναι σε άδεια μητρότητας χωρίς να αντικατασταθούν από νέο προσωπικό 2 ακόμα άτομα είναι με ειδικό πρόγραμμα χωρίς να εκτελούν κυκλικό ωράριο και μια υπάλληλος με ΙΔΟΧ δεν ανανέωσε τη σύμβαση της για το 2026.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας με σκοπό την ορθή και ασφαλή στελέχωση του τμήματος και την κατάρτιση προγράμματος εργασίας που να συνάδει με τον νόμο, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια των νοσηλευόμενων.

Σε αντίθετη περίπτωση , σας δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε νομικά για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και την προστασία της επαγγελματικής μας υπόστασης, καθιστώντας εσάς υπεύθυνους για οποιοδήποτε δυσμενές περιστατικό προκύψει λόγω της επιβεβλημένης κόπωσης

Με εκτίμηση

Οι μαίες της Κλινικής

Δεν ανεχόμαστε άλλο την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών Υγείας .

Δεν ανεχόμαστε άλλο την εξουθένωση των εργαζομένων σε βάρος της υγείας μας και της Υγείας των ασθενών μας.

Διεκδικούμε:

-Άμεση ενίσχυση με κατεπείγουσες διαδικασίες του προσωπικού της μαιευτικής κλινικής

-Να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ, με μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια Νοσοκομεία, τις δομές ΠΦΥ και το ΕΚΑΒ- Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

-Χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και της καλοκαιρινής άδειας