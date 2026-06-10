“ΞΕΚΙΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ” Σήμερα η παρουσίαση του Προγράμματος στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά» – Σήμερα, Τετάρτη 10/6, η ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 10/06/2026 και ώρα: 18:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 2810 302400 – εσ.#110 & 269).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams στο link:

https://teams.microsoft.com/meet/376842736480120?p=dmIHCKrVwsqg2eD2oJ

Αναγνωριστικό σύσκεψης: 376 842 736 480 120 Κωδικός πρόσβασης: zj3Bt6vk