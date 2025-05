ΙΤΕ:Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου STEAMDIVE DIVERSITY IN STEAM

Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για την προώθηση της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας στα σχολεία

📆 27 Μαΐου 2025, 17:00 – 20:00

📍 Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελάκη

Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Ενημερωτική εκδήλωση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος Erasmus+ “STEAMDIVE: DIVERSITY IN STEAM” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025, 17:00-20:00 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Αντικείμενο του έργου, το οποίο υλοποιείται από τις 30 Δεκεμβρίου 2022, αποτελεί η δημιουργία Καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων για τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα στα σχολεία. Συντονιστής φορέας του έργου είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο στο οποίο, μέσα από δομημένα εργαστήρια, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης καθώς και άλλα ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διαφορετικότητας και να προωθήσουν την ομαλή ενσωμάτωση/συνύπαρξη στο σχολικό περιβάλλον.

Το διδακτικό υλικό αναπτύχθηκε βασισμένο κυρίως στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) με απώτερο στόχο τη συμπερίληψη, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη διαφορετικότητα στο σχολικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής (όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη για τρισδιάστατη αναπαράσταση προσώπου και φωτορεαλιστική βίντεο-σύνθεση προσώπου) σε συνδυασμό με την επιστήμη και τα μαθηματικά. Τα εξαιρετικά καινοτόμα χαρακτηριστικά του, βασίζονται στον μοναδικό συνδυασμό Επιστήμης, Δημιουργικότητας, Τέχνης, Ψηφιοποίησης και Κοινωνικής ευαισθητοποίησης, και στα πρακτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Το έργο STEAMDIVE αξιοποιεί το όραμα μιας ανοιχτής και τεχνολογικά εξοπλισμένης Ευρώπης με συνοχή, και συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων που εξακολουθούν να πλήττουν πολλούς νέους, ιδιαίτερα τις νεαρές γυναίκες. Στόχος είναι να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στα δικαιώματα για τους νέους όλων των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των μη-δυαδικών και των LGBTQI+ νέων.

Η Στρατηγική της Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση παραμένει το κλειδί για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, και στην απασχολησιμότητα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε νέες δεξιότητες, στη μάθηση με επίκεντρο τους μαθητές και στη μη τυπική εκπαίδευση. Στις μέρες μας το ζήτημα της καταπολέμησης των διακρίσεων μέσω της αποδοχής της διαφορετικότητας είναι κρίσιμο για ένα εξελισσόμενο και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για μια προοδευτική κοινωνία.

Στο έργο συμμετέχουν οι εταίροι:

• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελλάδα (Συντονιστής φορέας)

• Ολοκλήρωση – Ιδιωτική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ελλάδα

• Tehnicka Skola, Σερβία

• Danmar Computers, Πολωνία

• Mucur Saglik Education and Aid Foundation, Τουρκία

• Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Πορτογαλία

• 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Ελλάδα

Αποτελέσματα έργου :

1. STEAM for Diversity Curriculum (διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς).

2. Εργαστήρια κινηματογράφου με αυτοσχέδιες κάμερες και παραγωγή ταινιών για τη διαφορετικότητα.

3. Εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού “Maths to Cubism” (MTC) – μετατρέπει μέσω διεπαφής προγραμματισμού απλά σχήματα σε κυβιστικά έργα με βάση γεωμετρικά μοντέλα.

4. Εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού “Mirror of Diversity” (MOD) – μεταμορφώνει τα πρόσωπα μαθητών σε πρόσωπα διαφορετικού φύλου ή εθνότητας για την κατανόηση της διαφορετικότητας και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Ιστοσελίδα έργου https://steamdive.eu

Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας