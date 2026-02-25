Καιρός: Με ήλιο αλλά και ενισχυμένους ανέμους η Πέμπτη στην Κρήτη

Με θετικό ξεκίνημα αλλά χωρίς σταθερότητα θα κυλήσει η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Κρήτη, καθώς οι αρχικά καλές καιρικές συνθήκες θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε αυξημένες νεφώσεις και ενισχυμένους ανέμους. Το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, με πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών και τοπικών βροχών. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση ή μεγάλη διάρκεια, όμως θα διαφοροποιήσουν την εικόνα της ημέρας. Πιο αισθητή θα είναι η ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 έως 7 μποφόρ. Στα βόρεια παράλια το στοιχείο αυτό θα επηρεάσει περισσότερο την καθημερινότητα, δημιουργώντας αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας από την πραγματική. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 18°C. Παρά τα σχετικά ήπια μεγέθη, οι άνεμοι θα περιορίσουν την αίσθηση της ζέστης. Η ίδια εικόνα ήπιας αστάθειας φαίνεται να συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες. Τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο αναμένονται εναλλαγές νεφώσεων με πιθανότητα ασθενών, τοπικών φαινομένων. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νησιού. Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις ενδείξεις, διαφαίνεται βελτίωση του καιρού, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και σταδιακή υποχώρηση της αστάθειας.