Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες και λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη αύριο – Αναλυτική πρόγνωση έως την Κυριακή

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό διατηρείται στη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη και ήπιες θερμοκρασίες έως τους 22°C.

Σταθερό φθινοπωρινό σκηνικό, με λίγες νεφώσεις και ήπιες θερμοκρασίες, προβλέπει η ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι, μέτριας έντασης.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με σποραδικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22°C.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κυρίως στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα κυμανθεί από 16-18°C στα βόρεια, 19-21°C στην υπόλοιπη χώρα και έως 22°C σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στα δυτικά θα αυξηθούν.
Η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι περιορισμένη.
Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Στα νότια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ.
Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί με παρόμοια ένταση.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, με ήπιο φθινοπωρινό καιρό σε όλη τη χώρα.

Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο – Μητσοτάκης: «Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα»
