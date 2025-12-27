Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και έντονο κρύο την Κυριακή, προειδοποίηση Αρναούτογλου για 4 περιοχές

Εφιστά την προσοχή σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική – Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή.
Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους και έντονο κρύο, στην αίσθηση κυρίως, απευθύνει ο Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή για την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σε τέσσερις περιοχές: τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική.
Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται περίπου από τις 10:00 έως το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές, φτάνοντας τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες.
Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για πτώσεις κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, όπως επισημαίνει.
Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, παρότι οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει τη θερμοκρασία που θα γίνεται αισθητή. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.
Τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Το κρύο θα εξακολουθήσει να είναι αισθητό, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, όσο εξαιτίας του ανέμου που διατηρεί χαμηλά την αισθητή θερμοκρασία.
Η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των ανέμων. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, ο περιορισμός μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και η κατάλληλη ένδυση, καθώς ο αέρας θα κάνει το κρύο ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ