ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και έντονο κρύο την Κυριακή, προειδοποίηση Αρναούτογλου για 4 περιοχές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εφιστά την προσοχή σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική – Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή.

Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους και έντονο κρύο, στην αίσθηση κυρίως, απευθύνει ο Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή για την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σε τέσσερις περιοχές: τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται περίπου από τις 10:00 έως το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές, φτάνοντας τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για πτώσεις κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, όπως επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, παρότι οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει τη θερμοκρασία που θα γίνεται αισθητή. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Το κρύο θα εξακολουθήσει να είναι αισθητό, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, όσο εξαιτίας του ανέμου που διατηρεί χαμηλά την αισθητή θερμοκρασία.

Η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των ανέμων. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, ο περιορισμός μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και η κατάλληλη ένδυση, καθώς ο αέρας θα κάνει το κρύο ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πότε και πώς...

0
Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε...

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική...

0
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για...

Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πότε και πώς...

0
Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε...

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική...

0
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λάρισα: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας
Επόμενο άρθρο
Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Πότε και πώς αποκαλύπτουμε την αλήθεια στα παιδιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται ίσως για την πιο μαγική στιγμή που θυμόμαστε...

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Γ’ Κύκλος» παρατείνεται για...

Λάρισα: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

ΠΚ team ΠΚ team -
Την προσεχή Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους...

Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025 – Μεγάλη αύξηση τον Νοέμβριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST