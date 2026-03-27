Καιρός: Βροχές και ισχυροί άνεμοι αύριο Σάββατο στην Κρήτη – Σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα» τη νέα βδομάδα!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με κύρια χαρακτηριστικά τη συννεφιά, τις βροχές και τους ενισχυμένους ανέμους θα εξελιχθεί ο καιρός στην Κρήτη το Σάββατο 28 Μαρτίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας αναμένονται εκτεταμένες νεφώσεις, με τοπικές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ στη δυτική Κρήτη υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης και μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, με ένταση που θα φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 11 και 18 βαθμών Κελσίου.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου απευθύνει συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών να διασφαλίσουν την ασφαλή πρόσδεσή τους, ενώ καλεί επαγγελματικά αλιευτικά, σκάφη αναψυχής και λοιπά μικρά πλωτά μέσα να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος των φαινομένων. Παράλληλα, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά μέσα και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση ανάγκης.

Σε γενικότερο επίπεδο, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, αν και τα άμεσα φαινόμενα δεν εμπνέουν ανησυχία, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εξετάζεται ένα πιο ισχυρό ενδεχόμενο επιδείνωσης. Συγκεκριμένα, υπάρχει πιθανότητα περίπου 25% να σχηματιστεί ένα ιδιαίτερα έντονο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο – εφόσον επιβεβαιωθεί – θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μετεωρολογική βόμβα».

Ένα τέτοιο σενάριο ενδέχεται να συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ δυνατούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με πιθανές επιπτώσεις σε υποδομές και μετακινήσεις. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα παραμένουν υπό αξιολόγηση και θα υπάρξει πιο σαφής εικόνα τις επόμενες ημέρες.

Ανάλογη εκτίμηση διατυπώνει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος κάνει λόγο για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

