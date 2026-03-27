Παρθενικό ταξίδι Ηράκλειο – Βόλος: Οι Μινωικές Γραμμές «ενώνουν» την Κρήτη με τη Θεσσαλία για τον ΟΦΗ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έκτακτη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ηρακλείου και Βόλου προγραμματίζουν οι Μινωικές Γραμμές, με αφορμή τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στη θεσσαλική πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο Festos Palace θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά απευθείας δρομολόγιο στη συγκεκριμένη γραμμή στις 25 Απριλίου, εξυπηρετώντας τη μαζική μετακίνηση φιλάθλων της κρητικής ομάδας.

Η αναχώρηση έχει οριστεί για τις 05:00 το πρωί από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την άφιξη στον Βόλο να υπολογίζεται στις 17:00 της ίδιας ημέρας. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, το πλοίο θα αποπλεύσει άμεσα για το ταξίδι της επιστροφής, επίσης χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.

Την ίδια ημέρα, το Knossos Palace θα αναλάβει μόνο του την εξυπηρέτηση της γραμμής Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ακτοπλοϊκή σύνδεση και να καλυφθούν οι ανάγκες των επιβατών.

