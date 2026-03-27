Πάσχα στην Κρήτη: Πάνω από 400 ευρώ το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται στο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ενόψει του Πάσχα 2026, με τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν εξορμήσεις προς τα νησιά να καλούνται να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους ανάλογα με τον προορισμό.

Η Κρήτη συγκαταλέγεται στις πιο «ακριβές» επιλογές, καθώς μια τριμελής οικογένεια με αυτοκίνητο θα χρειαστεί να δαπανήσει ποσά που κυμαίνονται κοντά ή και πάνω από τα 400 ευρώ για ταξίδι μετ’ επιστροφής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 750 ευρώ. Αντίστοιχα υψηλές τιμές εμφανίζει και η γραμμή προς τη Ρόδο, η οποία παραμένει από τις πιο κοστοβόρες επιλογές.

Ενδεικτικά, για τη διαδρομή Πειραιάς – Χανιά, το συνολικό κόστος με επιστροφή φτάνει τα 405,50 ευρώ, ενώ για το Ηράκλειο διαμορφώνεται περίπου στα 395 ευρώ, ανάλογα με το πλοίο και τη διαθεσιμότητα. Στη γραμμή Πειραιάς – Ρόδος, το αντίστοιχο ποσό εκτοξεύεται στα 741 ευρώ, ενώ για τη Μυτιλήνη διαμορφώνεται στα 519 ευρώ.

Πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται σε κοντινότερους προορισμούς. Για παράδειγμα, το ταξίδι Ραφήνα – Τήνος κοστίζει περίπου 309 ευρώ μετ’ επιστροφής, ενώ στη γραμμή Βόλος – Σκιάθος η τιμή φτάνει τα 327,50 ευρώ. Η πιο οικονομική επιλογή καταγράφεται στη διαδρομή Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, όπου το συνολικό κόστος περιορίζεται στα 125,30 ευρώ.

Οι τιμές επηρεάζονται από παράγοντες όπως η περίοδος κράτησης, ο τύπος θέσης και το πλοίο που θα επιλεγεί. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, όσοι προχωρούν έγκαιρα σε κρατήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν χαμηλότερα κόστη.

Καιρός: Βροχές και ισχυροί άνεμοι αύριο Σάββατο...

0
Με κύρια χαρακτηριστικά τη συννεφιά, τις βροχές και τους...

Παρθενικό ταξίδι Ηράκλειο – Βόλος: Οι Μινωικές...

0
Έκτακτη θαλάσσια σύνδεση μεταξύ Ηρακλείου και Βόλου προγραμματίζουν οι...
