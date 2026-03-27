Σε ρυθμούς προσυνεδρίου η Νέα Δημοκρατία – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ηράκλειο!

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη διεξαγωγή του προσυνεδρίου του κόμματος.
Η εκδήλωση προγραμματίζεται για τις 17:30 και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS, στην αίθουσα «ΜΙΝΩΣ», επί της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου 72 στο Ηράκλειο. Η παρουσία του πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των εσωκομματικών διαδικασιών και όχι σε περιοδεία.
Το προσυνέδριο στην Κρήτη αποτελεί μέρος της ευρύτερης προετοιμασίας της ΝΔ ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, με τη συμμετοχή στελεχών και μελών του κόμματος από την περιοχή.
