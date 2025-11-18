Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος στην Κρήτη

Στα χέρια των αρχών 34χρονος – εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.
Στα Χανιά, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 34χρονο άνδρα, ο οποίος καταζητείτο για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, αλλοδαπός, είχε εκκρεμή καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Ο 34χρονος είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τεσσάρων μηνών. Η απόφαση αυτή ήταν εκκρεμής και, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έπρεπε να εκτίσει την ποινή του. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στις αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ