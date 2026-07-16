Κίσσαμος: Ηλικιωμένος ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του – Ενημέρωσε φίλο του πριν αυτοπυροβοληθεί

Οι αστυνομικοί μετέβησαν αρχικά στην κατοικία του 81χρονου, όπου εντόπισαν ένα σημείωμα με αναφορά στο σημείο όπου βρισκόταν

Τραγική τροπή λίγο έλειψε να πάρει ένα περιστατικό σε χωριό του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά, όταν ένας 81χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε στείλει μήνυμα σε φίλο του, αναφέροντάς του ότι σκόπευε να προχωρήσει στην πράξη. Ο φίλος του ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν αρχικά στην κατοικία του 81χρονου, όπου εντόπισαν ένα σημείωμα με αναφορά στο σημείο όπου βρισκόταν. Ακολουθώντας τα στοιχεία αυτά, τον εντόπισαν σε εξωτερικό χώρο, σοβαρά τραυματισμένο από κυνηγετικό όπλο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 81χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.https://www.neakriti.gr/