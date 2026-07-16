Μελιδοχώρι: Μία σύλληψη για την καταστροφική φωτιά, στάχτη χιλιάδες στρέμματα και ζώα

Φέρεται να έκανε εργασίες με τροχό – Θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη στην Εισαγγελία Ηρακλείου

Στην σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται ως υπαίτιο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μελιδοχώρι προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr. Πρόκειται για Αλβανό, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρεται να έκανε εξωτερικές εργασίες με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίας. Δυστυχώς, οι δυνατοί άνεμοι, δεν τον απέτρεψαν παρά το απαγορευτικό του πράγματος.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνείται την αποδιδόμενη πράξη, ωστόσο σε συννεόηση με την Εισαγγελία Ηρακλείου, ο νεαρός άνδρας παραμένει υπό κράτηση μέχρι σήμερα Πέμπτη οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω. Επιπρόσθετα του επιβλήθηκε μεγάλο διοικητικό πρόστιμο.

Την ίδια ώρα αποκαρδιωτική φέρεται να είναι η εικόνα του πρώτου απολογισμού για τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με ζώα, γεωτρήσεις αλλά και δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στη μάχη ρίχτηκαν εννέα (!) εναέρια μέσα καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις απ’ όλη την Κρήτη.https://www.cretalive.gr/