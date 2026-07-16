Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με κάνναβη και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -233- γραμμάρια κάνναβη και χρηματικό ποσό 1.140 ευρώ

Συνελήφθη μεσημεριανές ώρες χθες (15.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών χθες (15.07.2026) το μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλοδαποί και στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένουν σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -233- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• το χρηματικό ποσό των -1.140- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

• -1- τρίφτης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.