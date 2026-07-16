ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων με κάνναβη και χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -233- γραμμάρια κάνναβη και χρηματικό ποσό 1.140 ευρώ

Συνελήφθη μεσημεριανές ώρες χθες (15.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29 και 33 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών χθες (15.07.2026) το μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις αλλοδαποί και στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διαμένουν σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -233- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
• το χρηματικό ποσό των -1.140- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες
• -1- τρίφτης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα με όπλα και ζωοκλοπή

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και...

0
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής...

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα με όπλα και ζωοκλοπή

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και...

0
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παγκρήτια Σύσκεψη διαμαρτυρίας για την Κτηματογράφηση
Επόμενο άρθρο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και βιογραφικών από τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα με όπλα και ζωοκλοπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και βιογραφικών από τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές – 22 κατηγορούμενοι στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που...

Παγκρήτια Σύσκεψη διαμαρτυρίας για την Κτηματογράφηση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ....