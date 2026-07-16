ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα με όπλα και ζωοκλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων, Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και κανόνων ευζωίας στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -927- φυσίγγια, -1- κυνηγετικό όπλο, -3- γεμιστήρες, και -6- μαχαίρια

Συνελήφθησαν χθες (15.07.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου τρεις (3) ημεδαποί (26χρονος, 23χρονη και 50χρονος) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων, της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και παραβάσεις Νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στην κοινή οικία των ημεδαπών και σε ποιμνιοστάσιο που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 26χρονος.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- κυνηγετικό όπλο
• -927- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
• -2- κυτία φύλαξης οπλισμού
• -3- γεμιστήρες
• -6- μαχαίρια

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (ανακριβή δήλωση προβατοειδών, μη ανάρτηση πινακίδας) και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας σε πέντε σκυλιά που κατείχε ο 50χρονος και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Χανίων:Αποτελέσματα συμμετοχής στην Γ’ Περίοδο του...

0
Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα...

Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Δήμος Χανίων:Αποτελέσματα συμμετοχής στην Γ’ Περίοδο του...

0
Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα...

Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και βιογραφικών από τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη.
Επόμενο άρθρο
Xανιά:Συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στον Εμπρόσνερο Αποκορώνου.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Χανίων:Αποτελέσματα συμμετοχής στην Γ’ Περίοδο του Ολοήμερου Αθλητικού Σχολείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα αποτελέσματα...

Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Δήμος Ρεθύμνης:Δευτέρα 20 Ιουλίου η διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026,...

Κρήτη:Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος Δακοκτονίας 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους...