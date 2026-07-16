Ρέθυμνο:Συνελήφθησαν τρία άτομα με όπλα και ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων, Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και κανόνων ευζωίας στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -927- φυσίγγια, -1- κυνηγετικό όπλο, -3- γεμιστήρες, και -6- μαχαίρια

Συνελήφθησαν χθες (15.07.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου τρεις (3) ημεδαποί (26χρονος, 23χρονη και 50χρονος) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων, της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και παραβάσεις Νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στην κοινή οικία των ημεδαπών και σε ποιμνιοστάσιο που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 26χρονος.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- κυνηγετικό όπλο

• -927- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• -2- κυτία φύλαξης οπλισμού

• -3- γεμιστήρες

• -6- μαχαίρια

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί Ζωοκλοπής (ανακριβή δήλωση προβατοειδών, μη ανάρτηση πινακίδας) και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας σε πέντε σκυλιά που κατείχε ο 50χρονος και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.