Xανιά:Συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στον Εμπρόσνερο Αποκορώνου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Το Σωματείο Επισιτισμού Χανίων με την στήριξη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων διοργανώνουν συναυλία αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με τον Παντελή Θαλασσινό και την Βιολέτα Ίκαρη την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 21:00 στο πέτρινο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Εμπρόσνερο Αποκορώνου.

Τραγούδια αντίστασης,της εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

Τραγούδια απο τον Επιτάφιο, την Ρωμιοσύνη και 18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Πολιτεία, Της εξορίας, Λυρικά, Οκτώβρης ´78, σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Μπαλάντες, Της Εξορίας και Αρκαδία VIIΙ.

Τραγούδια του αγώνα που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει και που τραγουδάνε όλες οι γενιές.

Τραγουδούν οι

Παντελής Θαλασσινός

Βιολέττα Ίκαρη

Καλλιτεχνική επιμέλεια | Ενορχηστρώσεις

Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Ώρα προσέλευσης 20:30

Τιμή προπώλησης 15 ευρώ, Τιμή Εισόδου 20 ευρώ

Σημεία προπώλησης:

Βρύσσες: Καφενείο Πέρασμα, Γιώργος Σπυριδάκης

Εμπρόσνερος: Ταβέρνα Κρεμαστός, Γεωργία Σταυριανουδάκη

Χανιά: το Πορτοφολάκι¨¨, Μάρκου Μπότσαρη 50

Σούδα: Ραφείο ¨Γραμμή¨, 3ης Σεπτεμβρίου (δίπλα από Γρηγόρη)