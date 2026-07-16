ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με κατεργασμένη κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και τελωνειακού κώδικα στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -366- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και -165- πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης

Συνελήφθη μεσημεριανές ώρες χθες (15.07.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (15.07.2026) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση που διατηρεί ο 60χρονος και στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -366- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,
• -165- πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης
• -58- συσκευασίες -τσιγάρα προκειμένου ελεγχθεί η περιεκτικότητα τους

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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Team Πολ. Κρήτης
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