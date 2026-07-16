ΚΡΗΤΗ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης : Αποστολή καλλιτεχνικών προτάσεων και βιογραφικών από τους καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νικορέστης Χανιωτάκης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσκαλούν όλους τους καλλιτέχνες (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, χορευτές, συγγραφείς, εικαστικούς, μουσικούς κ.α.) που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή προτάσεις συνεργασίας για τη νέα θεατρική περίοδο (2026-2027) στην ηλεκτρονική διεύθυνση production@dipethekritis.gr.

Οι προτάσεις μπορούν να σχετίζονται είτε με θεατρικές παραστάσεις, είτε με εκπαιδευτικά εργαστήρια, είτε με άλλες πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις.

Ευχαριστούμε θερμά καλλιτέχνες και θεατές για την δυναμική τους ανταπόκριση ήδη από το πρώτο μας κάλεσμα!

Περίοδος αποστολής προτάσεων συνεργασίας: 15 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 2026

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