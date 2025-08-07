ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟ Πειραιά: Σε τροχιά κορυφής, με στόχο την πρώτη 5άδα της κολύμβησης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

36 Πανελλήνια Μετάλλια και συνολικά 120+ μέσα στο 2025

Νέα εποχή για τον Κολυμβητικό Όμιλο Πειραιά. Μέσα σε μόλις 4 χρόνια ο ιστορικός ΚΟΠ επέστρεψε πολύ δυνατός και βάζει πλώρη για την κορυφή της Ελληνικής κολύμβησης. Το 2025 εξελίχθηκε σε μία ακόμα απόλυτα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, φέρνοντας τον Όμιλο στην πρώτη 8άδα του αθλήματος.

Το όραμα για την αναγέννηση του ΚΟ Πειραιά προχωράει με πολύ γοργούς ρυθμούς, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, που στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Η μικρή ομάδα των ανθρώπων του ΚΟ Πειραιά, βλέπει να γίνεται πράξη ένα όνειρο πολλών ετών.

Ο Όμιλος που ιδρύθηκε το 1899 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα κολύμβησης το 1936, είχε τεράστια προβλήματα και σταμάτησε την λειτουργία κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επανιδρύθηκε το 2019 και από το 2022 παίζει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Κολύμβηση.

Η πορεία προς την κορυφή είναι ξεκάθαρη και απίστευτα επιτυχημένη, με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας 4ετίας:
● 2022: 55η θέση, με 13 κολυμβητές και 5 μετάλλια, στην χρονιά επανεκκίνησης
● 2023: 22-23η θέση, με 9 κολυμβητές και 80+ μετάλλια
● 2024: 10-11η θέση, με 13 κολυμβητές και 100+ μετάλλια
● 2025: 7-8η θέση, με 22 κολυμβητές και 120+ μετάλλια μέχρι τώρα και συνεχίζει

Η δουλειά του head coach Νίκου Σίδερη αποδίδει καρπούς και έχει βάλει τις βάσεις για ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον. Ο πρώην διεθνής πρωταθλητής του προσθίου και αρχιπροπονητής του ΚΟ Πειραιά, από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας του, έχοντας την τεχνική κατάρτιση (Find Level 2, World Aquatics Senior Coach Level 3, τελειόφοιτος μεταπτυχιακού “Διοίκηση Αθλητισμού” ΕΑΠ), δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο για την κορυφή.
Moto του Νίκου Σίδερη και η φιλοσοφία του: ”train hard-swim smart- get faster”.

Στο πλευρό των κολυμβητών και κολυμβητριών, αλλά και του προπονητικού τιμ, είναι η διοίκηση του ΚΟΠ, με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο Απόστολο Μπουκουβάλα και πιο άμεσους συνεργάτες του, τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Αλεβιζόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Πέτρο Αρβανίτη. Σημαντική και η βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια από τον “χρυσό” χορηγό του ΚΟΠ Γιώργο Ξάνθη – Baudouin.

Η Aegean Regatta ανοίγει πανιά για 24η φορά από τη Μύρινα της Λήμνου
