Θεσσαλονίκη: 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια

Πρόκειται για τουρίστες από τη Σερβία – Συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των δωματίων.

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε τουρίστες, ο ένας πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου στις 15.00. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης. Δύο από τους τραυματίες – ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20% – διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Και οι πέντε είναι υπήκοοι Σερβίας.

Παράλληλα, συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των δωματίων. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

 

ΚΟ Πειραιά: Σε τροχιά κορυφής, με στόχο την πρώτη 5άδα της κολύμβησης
