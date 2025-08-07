ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαν σήμερα, 7 Αυγούστου 1933: Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η μεγάλη δωρεά της Αγλαΐας Κυριακού – 15.000.000 δρχ. για το Νοσοκομείο Παίδων.

Σαν σήμερα, στις 7 Αυγούστου 1933, η Αθήνα δέχτηκε ένα από τα σημαντικότερα δώρα της ιστορίας της, ένα δώρο που έμελλε να σώσει τη ζωή χιλιάδων παιδιών. Η Αγλαΐα Κυριακού, μία γυναίκα με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και αγάπη για τον συνάνθρωπο, υπέγραψε μια μυστική διαθήκη. Με αυτή τη διαθήκη, άφηνε ολόκληρη την περιουσία της, ένα αστρονομικό για την εποχή ποσό που ανερχόταν στα 15.000.000 δραχμές, για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική.

Ένα όραμα για τα παιδιά

Το όραμα της Αγλαΐας Κυριακού ήταν ξεκάθαρο: να δημιουργηθεί ένα νοσηλευτικό ίδρυμα αποκλειστικά για παιδιά. Η κλινική θα έφερε την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη», τιμώντας έτσι τον σύζυγό της Παναγιώτη, αλλά και τον πατέρα της Σπυρίδωνα Αντωνιάδη. Ήταν μια πράξη αγάπης και γενναιοδωρίας που απέδειξε ότι η αληθινή κληρονομιά δεν είναι τα χρήματα, αλλά το καλό που μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία.

Η υλοποίηση του οράματος

Αν και η δωρεά έγινε το 1933, η υλοποίηση του οράματος καθυστέρησε λόγω των ιστορικών γεγονότων της εποχής, όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο, το όραμα δεν χάθηκε. Μετά τον πόλεμο, οι προσπάθειες εντάθηκαν και τελικά, η κλινική άνοιξε τις πύλες της και απέκτησε το όνομα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα: «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού».

Μια κληρονομιά που ζει ακόμα

Σήμερα, το Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» στου Γουδή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε χιλιάδες παιδιά. Η κληρονομιά της Αγλαΐας Κυριακού παραμένει ζωντανή και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς, υπενθυμίζοντάς μας ότι μια πράξη αγάπης μπορεί να αντέξει στον χρόνο και να σώσει ζωές για πολλές γενιές.

 

ATHENS MAGAZINE

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συντάξεις: Αύξηση 3% στο εξάμηνο – Ποιοι...

0
Αύξηση στη μέση σύνταξη και τον αριθμό των συνταξιούχων...

Αγλαΐα Κυριακού – Η ευεργέτιδα

0
Το όραμα της Αγλαΐας Κυριακού πήρε σάρκα και οστά...

Συντάξεις: Αύξηση 3% στο εξάμηνο – Ποιοι...

0
Αύξηση στη μέση σύνταξη και τον αριθμό των συνταξιούχων...

Αγλαΐα Κυριακού – Η ευεργέτιδα

0
Το όραμα της Αγλαΐας Κυριακού πήρε σάρκα και οστά...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Θεσσαλονίκη: 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Επόμενο άρθρο
Αγλαΐα Κυριακού – Η ευεργέτιδα
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νέο «χτύπημα» για το νοσοκομείο Ρεθύμνου: Μετακινήθηκε στα Χανιά για εφημερίες ο μοναδικός νευρολόγος

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη...

Συντάξεις: Αύξηση 3% στο εξάμηνο – Ποιοι πληρώνονται περισσότερα ανά ηλικία και κλάδο (πίνακας)

ΠΚ team ΠΚ team -
Αύξηση στη μέση σύνταξη και τον αριθμό των συνταξιούχων...

Ξηρασία: Κρίσιμα τα επίπεδα σε Ευρώπη και Μεσόγειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποσοστό 51,9% των εδαφών σε Ευρώπη και μεσογειακές χώρες...

Ηράκλειο: Τι φέρνει το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών και ποιος το θέλει;

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάποιοι προωθούν στην Ελλάδα και δη στην Κρήτη λύσεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST