Κοπή πίτας και εκδρομή ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7-2-2026

Το Σάββατο 07-02-2026 πραγματοποιήσαμε την πρώτη δράση του συλλόγου μας για το 2026.

Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων και φίλων από Χανιά και Ρέθυμνο κατευθυνθήκαμε ξανά προς τα όμορφα χωριά του Αποκόρωνα .

Η πρώτη στάση ήταν στην Ελληνική Καμάρα ένα μονότοξο πέτρινο γεφύρι για το οποίο μας μίλησε η συνάδελφος Ζωή Εύδου .Το γεφύρι είναι πολύ παλαιό των ελληνιστικών χρόνων με επεμβάσεις από την ενετική και οθωμανική περίοδο και ένωνε τα Σφακιά με τα χωριά του Αποκορωνα ,το οποίο όμως χρήζει συντήρησης και ανάδειξης .

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον διατηρητέο οικισμό Βαφε με τα γραφικά σοκάκια και τις εκκλησιές του ,με την ωραία αρχιτεκτονική του και απολαύσαμε τον καφέ μας σε παραδοσιακό καφενείο.

Επόμενη στάση το φρούριο ΙΤΣΕΔΙΝ στην είσοδο του λιμανιού της Σούδας με πανοραμική θέα ,που άνοιξε μόνο για το σύλλογο μας .

Ένα φρούριο που κτίστηκε το 1872 επι Οθωμανικής περιόδου σε καίριο σημείο για να εποπτεύει το λιμάνι της Σούδας .Στην αρχή αποτελούσε οχυρό ,στη συνέχεια μετατράπηκε σε φυλακή για πολιτικούς αντιφρονούντες και μέχρι το 1974 μεταφέρθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι από την Γυάρο.

Την θλιβερή μαρτυρική ιστορία του μας ξετύλιξε η κ Καλαιτζάκη Ειρήνη εκπαιδευτικός .

Εντός του φρουρίου υπάρχει η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, η οποία κατασκευάστηκε από κρατούμενους, όπως και οι εικόνες του τέμπλου είναι έργο κρατούμενου .Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη και ήδη έχει παρουσιάσει ρωγμές .

Το φρούριο ΙΤΣΕΔΙΝ είναι πλέον στην αρμοδιότητα του Δήμου Χανίων ,δυστυχώς όμως είναι σε πλήρη εγκατάλειψη , πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του και να μην αφεθεί στην λήθη του χρόνου ώστε ο χώρος να είναι επισκέψιμος γιατί αποτελεί μέρος της ιστορίας μας .

Στη συνέχεια κινηθήκαμε στο χωριό Κυριακοσέλλια ,όπου θαυμάσαμε το Ναό του Αγίου Νικολάου έναν από τους σημαντικότερους ναούς της Κρήτης ,βυζαντινής αρχιτεκτονικής που χρονολογείται από τον 11 αιώνα με την αγιογραφία του Παντοκράτορα στον τρούλο και άλλων Αγίων .

Ο δρόμος είναι στενός αλλά μας αποζημίωσε ο Ναός και το εξαιρετικό περιβάλλον .

Γεμάτοι εικόνες κατευθυνθήκαμε στον Φρε όπου απολαύσαμε κρητική φιλοξενία σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής για χαλαρή παρέα όπου κόψαμε την

πίτα του συλλόγου μας .

Ευχαριστούμε όλους που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη αυτή εκδρομή μας.

Την κ Βικυ Κολυβακη Αρχιτέκτονα -Αρχαιολόγο εκλεκτή φίλη και συνοδοιπόρος του συλλόγου μας για την διοργάνωση.

Την κ Καλαιτζάκη Ειρήνη καθηγήτρια για την ξενάγηση στο ΙΤΣΕΔΙΝ.

Την συνάδελφο Εύδου Ζωή για την ξενάγηση στην Ελληνική καμάρα.

Το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων για την δωρεάν μεταφορά των Ρεθυμνιωτών συνάδελφων και φίλων και τον εξαίρετο οδηγό Ανδρέα Χαβρεδάκη .

Τέλος ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς και τους φίλους της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Κρήτης για την μεγάλη συμμετοχή.

Αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε.

Καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία με αγωνιστικότητα και ωραίες δράσεις .

Για το ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μάνος Νικολουδάκης Άννα Πίτερη