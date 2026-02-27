Ηράκλειο:Ενημέρωση σχετικά με σύσκεψη για την λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου στις Μοίρες (Μηχανολογικό Μοιρών), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/2/2026, στο Δημαρχείο Φαιστού

Την ανάγκη στήριξης του Μηχανολογικού Μοιρών εξέφρασαν οι Δήμαρχοι Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης και Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, κατά την διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 24/2/2026, στο Δημαρχείο Φαιστού, σε συνέχεια της έντονης ανησυχίας και των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Yγείας του Δήμου Φαιστού, Βασιλεία Αρμουτάκη – Ροδουσάκη, η γενική γραμματέας του Δήμου Γόρτυνας, Κέλυ Γαρεφαλάκη, ο Διευθυντής Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Γιώργος Ρομπογιαννάκης και ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Γόρτυνας – στέλεχος του Μηχανολογικού Μοιρών,

Στέργιος Βιολάκης. Οι Δήμαρχοι Γόρτυνας και Φαιστού εξέφρασαν την πρόθεση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο και την συνεισφορά του Μηχανολογικού Μοιρών στην τοπική κοινωνία και επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της (ενδεχόμενης) αναστολής λειτουργίας του, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, συμφωνήθηκε να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες και να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να εξαντληθούν οι δυνατότητες στήριξης και ενίσχυσης της δομής.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του νέου Διοικητικού Κέντρου του Δήμου Φαιστού, στην Γαλιά, όπου, όπως τονίστηκε, είναι εφικτό να φιλοξενηθούν και οι υπηρεσίες του Μηχανολογικού Μοιρών, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, που θα συμβάλλει στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.