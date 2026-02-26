Τρία ανέκδοτα τραγούδια του μεγάλου Μανώλη Λιδάκη

Από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, ο «Μικρός Ήρως» κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τα τελευταία που ηχογράφησε ο καλλιτέχνης. Τρία τραγούδια από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, λόγω της αναπάντεχης απώλειάς του.
Δύο καρδιακοί του φίλοι και συνεργάτες, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο συνθέτης και βιρτουόζος μπουζουξής Παναγιώτης Στεργίου, συνέθεσαν το υλικό.
«Γιατί ρε χρόνε με πουλάς», ήταν το πρώτο δείγμα των ηχογραφήσεων που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το όνειρό τους ήταν να γίνει μια συνεργασία με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη. Οι δημιουργοί επανήλθαν με νέο υλικό. Ο Μανώλης Λιδάκης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τα νέα τους τραγούδια και συμφώνησαν να κάνουν έναν ολόκληρο δίσκο.
Από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν το «Παραμύθι» και το «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του και στην παρέα προστέθηκε και ο Σπύρος Κόλλιας, τραγουδοποιός, με έναν στίχο σαν απολογισμό ζωής του Λιδάκη, το τραγούδι «Όλα τα ‘δωσα».
Ο Λιδάκης, με την ιδιαίτερη χροιά και τη συγκινητική του ερμηνεία, τα σφράγισε μοναδικά. Τους έδωσε τη δική του βαθιά αλήθεια.
Έκαναν ένα υποχρεωτικό διάλειμμα στις ηχογραφήσεις, γιατί οι ενοχλήσεις που είχε στη μέση και στο γόνατο τον υποχρέωσαν να πάει στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει χειρουργικά τα προβλήματά του. Και ενώ ο προβληματισμός και η ανησυχία ήταν στο γόνατο, η ευάλωτη καρδιά του, αναπάντεχα, σταμάτησε.
«Ο Μανώλης μάς άφησε ξαφνικά» αναφέρουν. «Στο στούντιο στις συμπληρωματικές ηχογραφήσεις, όταν είχε φύγει, δύσκολα μπορούσαμε να δουλέψουμε».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ