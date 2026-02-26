Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τρία ανέκδοτα τραγούδια του μεγάλου Μανώλη Λιδάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, ο «Μικρός Ήρως» κυκλοφορεί τρία ανέκδοτα τραγούδια, τα τελευταία που ηχογράφησε ο καλλιτέχνης. Τρία τραγούδια από έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, λόγω της αναπάντεχης απώλειάς του.

Δύο καρδιακοί του φίλοι και συνεργάτες, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο συνθέτης και βιρτουόζος μπουζουξής Παναγιώτης Στεργίου, συνέθεσαν το υλικό.

«Γιατί ρε χρόνε με πουλάς», ήταν το πρώτο δείγμα των ηχογραφήσεων που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το όνειρό τους ήταν να γίνει μια συνεργασία με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη. Οι δημιουργοί επανήλθαν με νέο υλικό. Ο Μανώλης Λιδάκης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τα νέα τους τραγούδια και συμφώνησαν να κάνουν έναν ολόκληρο δίσκο.

Από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν το «Παραμύθι» και το «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του και στην παρέα προστέθηκε και ο Σπύρος Κόλλιας, τραγουδοποιός, με έναν στίχο σαν απολογισμό ζωής του Λιδάκη, το τραγούδι «Όλα τα ‘δωσα».

Ο Λιδάκης, με την ιδιαίτερη χροιά και τη συγκινητική του ερμηνεία, τα σφράγισε μοναδικά. Τους έδωσε τη δική του βαθιά αλήθεια.

Έκαναν ένα υποχρεωτικό διάλειμμα στις ηχογραφήσεις, γιατί οι ενοχλήσεις που είχε στη μέση και στο γόνατο τον υποχρέωσαν να πάει στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει χειρουργικά τα προβλήματά του. Και ενώ ο προβληματισμός και η ανησυχία ήταν στο γόνατο, η ευάλωτη καρδιά του, αναπάντεχα, σταμάτησε.

«Ο Μανώλης μάς άφησε ξαφνικά» αναφέρουν. «Στο στούντιο στις συμπληρωματικές ηχογραφήσεις, όταν είχε φύγει, δύσκολα μπορούσαμε να δουλέψουμε».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λόρα: Πώς την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές...

0
Οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τους γονείς της 16χρονης...

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ακέφαλο το πτώμα που...

0
Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται...

Λόρα: Πώς την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές...

0
Οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τους γονείς της 16χρονης...

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ακέφαλο το πτώμα που...

0
Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πιστοποίηση της Κρήτης ως αειφόρου τουριστικού προορισμού
Επόμενο άρθρο
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ακέφαλο το πτώμα που βρέθηκε μέσα σε σακούλες στο Πευκοχώρι
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λόρα: Πώς την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές – Άγνωστα και χρονοβόρα τα επόμενα βήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τους γονείς της 16χρονης...

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ακέφαλο το πτώμα που βρέθηκε μέσα σε σακούλες στο Πευκοχώρι

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται...

Πιστοποίηση της Κρήτης ως αειφόρου τουριστικού προορισμού

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον οδικό χάρτη για την πιστοποίηση της Κρήτης ως...

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ορχήστρα της θα δώσει συναυλία στο Carnegie Hall...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST