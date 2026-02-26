Αναζήτηση
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Ακέφαλο το πτώμα που βρέθηκε μέσα σε σακούλες στο Πευκοχώρι

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Aρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό σακούλας με ανθρώπινα οστά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Πευκοχωρίου.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2), περίπου στις 17:30, στην περιοχή Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival, η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

 

