Λόρα: Πώς την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές – Άγνωστα και χρονοβόρα τα επόμενα βήματα

Οι ελληνικές Αρχές επικοινώνησαν με τους γονείς της 16χρονης και τους ενημέρωσαν για τον εντοπισμό της, ωστόσο τα επόμενα βήματα εξαρτώνται και από τη γερμανική αστυνομία. Σε δομή στο Βερολίνο βρίσκεται η Λόρα, μετά τον εντοπισμό της από τις γερμανικές Αρχές. Η 16χρονη είναι καλά στην υγεία της και ήδη η ελληνική αστυνομία επικοινώνησε με τους γονείς της στην Ελλάδα. Το προηγούμενο διάστημα και ο πατέρας της ήταν στη Γερμανία για να βοηθήσει στις έρευνες, ωστόσο επέστρεψε στη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Λόρα είχε φύγει από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Έκτοτε ξεκίνησαν έρευνες στην Ελλάδα, όμως στη συνέχεια οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Γερμανία. Η 16χρονη πήρε το αεροπλάνο την ίδια μέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή της και ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη. Πώς οι γερμανικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη της Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος μίλησε στο LIVE NEWS για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο ήδη έχουν ενημερωθεί οι γονείς της 16χρονης για τον εντοπισμό της. Όπως όλα δείχνουν η γερμανική αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη της από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. «Φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο που είχαν οι γερμανικές αρχές, όταν έκαναν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα άρση απορρήτου, μετά το σταμάτησαν γιατί δεν είχαν τα εχέγγυα τα γραφειοκρατικά για να το συνεχίσουν και το ανέφεραν στις ελληνικές αρχές, ότι είχανε βρει στίγμα της στο Βερολίνο, επιβεβαιώνεται. Φαίνεται ότι συνέχισαν την άρση απορρήτου και τη βρήκαν στη συγκεκριμένη δομή. Υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να έχει καταφύγει σε κάποια δομή προστασίας ανηλίκων, η οποία την είχε δεχθεί, υπήρξε αλληλοενημέρωση με τις γερμανικές αρχές και με τις ελληνικές. Φαίνεται να κλείνει κατά αυτόν τον τρόπο το θρίλερ. Κατέφυγε σε δομή προστασίας ανηλίκων με βάση αυτά που είχαν γίνει και στη Γερμανία πριν φύγει και όσα είχε καταγγείλει ότι συνέβησαν στην Ελλάδα, στην Πάτρα, που την ανάγκασαν να οδηγηθεί να ξεκινήσει από τη Γερμανία, όπως τουλάχιστον λέει το κορίτσι». Τα επόμενα βήματα και τα δεδομένα για την επιστροφή της Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, «σημαίνει ότι αν είναι σε δομή προστασίας στη Γερμανία θα υπάρχουν ορισμένες δυσχέρειες. Πρέπει να λυθούν τα θέματα μεταξύ της Λόρα, των γερμανικών υπηρεσιών που έχει καταφύγει, των νομικών υπηρεσιών και της οικογένειάς της». Άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την επιμέλειά της, ανάλογα με το τι θα κρίνουν οι γερμανικές Αρχές: «Για την επιμέλειά της θα ενημερωθούν οι γονείς απευθείας από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Γερμανίας». Θεωρείται δεδομένο πως οι διαδικασίες για την επιστροφή της στην Ελλάδα θα πάρουν αρκετό χρόνο.