Κρατήστε τα παιδιά σε φόρμα και μέσα στις γιορτές με 5 διασκεδαστικά tips

Γιατί οι γιορτές δεν είναι μόνο… μελομακάρουνα!
Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, που είναι συνδεδεμένη με γιορτές και μικρές απολαύσεις.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση και την ευεξία τους. Εντάσσοντας τη σωματική δραστηριότητα και τις υγιεινές συνήθειες στο πρόγραμμα των διακοπών τους, μπορούμε να τα βοηθήσουμε να χαρούν τις γιορτές χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία τους.
Είναι σημαντικό, όταν τα παιδιά σταματούν το σχολείο για τις διακοπές, να παραμένουν δραστήριακαι να μην υιοθετούν καθιστικές συνήθειες.
Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και υγιή, απολαμβάνοντας παράλληλα την περίοδο των Χριστουγέννων.
Ενθαρρύνετε το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους
Αξιοποιήστε τον χειμωνιάτικο καιρό εντάσσοντας δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως περπάτημα στη φύση. Φροντίστε, ωστόσο τα παιδιά να ντύνονται ζεστά και να προστατεύονται από το κρύο.
Προωθήστε υγιεινές διατροφικές συνήθειες
Προσφέρετε υγιεινά σνακ, όπως φρούτα, γιαούρτι ή ξηρούς καρπούς, ώστε τα παιδιά να έχουν ενέργεια ανάμεσα στα γεύματα. Ενθαρρύνετέ τα να πίνουν νερό αντί για ζαχαρούχα ροφήματα και περιορίστε την κατανάλωση επεξεργασμένων σνακ και γλυκών.
Κάντε την άσκηση διασκεδαστική και ελκυστική
Μετατρέψτε τη γυμναστική σε μια ευχάριστη δραστηριότητα και όχι σε αγγαρεία. Βρείτε δραστηριότητες που τα παιδιά θεωρούν διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες, όπως χορό με χριστουγεννιάτικη μουσική, παιχνίδια με κίνηση ή εξερεύνηση χειμερινών δραστηριοτήτων στη φύση, καθώς επίσης και βόλτες σε παγοδρόμια. Σε διάφορα χριστουγεννιάτικα πάρκα έχουν στηθεί παγοδρόμια για επιπλέον χειμερινή άσκηση και ψυχαγωγία.
Αξιοποιήστε τις εσωτερικές δραστηριότητες
Ακόμη και όταν ο καιρός δεν είναι ιδανικός, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους που προάγουν τη σωματική άσκηση των παιδιών. Παίξτε ενεργητικά παιχνίδια μέσα στο σπίτι, όπως κυνηγητό, κρυφτό ή δημιουργήστε διαδρομές με εμπόδια χρησιμοποιώντας έπιπλα.
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού, προσφέροντας μικρά κίνητρα, όπως έπαθλα ή ανταμοιβές. Αυτές οι δραστηριότητες δεν ενισχύουν μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά καλλιεργούν και πολύτιμες δεξιότητες ζωής.
Απόλαυση των Χριστουγέννων με μέτρο
Η διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής και υγιεινών συνηθειών είναι σημαντική για τα παιδιά, τόσο τώρα όσο και στην ενήλικη ζωή τους.
Παράλληλα, όμως, είναι εξίσου σημαντικό να απολαμβάνουν την εορταστική περίοδο χωρίς ενοχές για τις μικρές απολαύσεις ή τις επιπλέον δραστηριότητες.
Διδάξτε στα παιδιά την έννοια του μέτρου και της ισορροπίας και αφήστε τα να ζήσουν τη χαρά των γιορτών χωρίς περιορισμούς.
baby.gr